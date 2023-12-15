冷鋒周六早上攜雨至　全港最低跌穿13°C　打鼓嶺最凍僅9°C

一道冷鋒會正逐漸向南移動，連日和暖的天氣即將驟然轉寒！天文台今日(15日)預測，該道冷鋒會在周六(16日)早上橫過華南沿岸，屆時氣溫將顯著下降，本港最低氣溫跌至攝氏13度，且普遍地區最低溫或低至攝氏12度或以下，當中打鼓嶺低見攝氏9度，天文台署理助理台長鄭元中表示，明早會發出今年入冬以來首個寒冷天氣警告。同時周末有幾陣雨，相信體感溫度較實際更低，市民周末謹記保暖，出門備定把遮！

分區天氣預測顯示，明日除天文台及橫瀾島最低溫為攝氏13度外，其餘各區最凍只有攝氏12度或以下，其中打鼓嶺更低見攝氏9度，全港最凍；而下周日(17日)溫度將進一步下降，當天各區氣溫均在攝氏12度或以下，其中打鼓嶺最低只有攝氏8度，而石崗亦預料只有攝氏9度，大埔、上水、流浮山、沙田、將軍澳及長洲均低見攝氏10度。

根據九天天氣預報，明日氣溫將顯著下降，早上能見度較低，後日則會進一步降溫，期間多雲及有幾陣雨或微雨，早晚寒冷，氣溫介乎攝氏12至16度；至下周一、二(18日及19日)預料稍回暖，早晚仍清涼及有一兩陣微雨，最低攝氏14度；而下周三、四(20日及21日)又復寒冷，溫度介乎攝氏12至18度，隨後三天氣溫才稍微回升，但最低仍達攝氏13度。