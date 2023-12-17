天文台今早錄11.4°C　是入冬以來最低紀錄

受冬季季候風影響，華南地區天氣寒冷。本港方面，天文台今早(17日)錄得最低氣溫11.4度，是入冬以來最低紀錄，而新界北部更低至攝氏8度左右。此外，位於菲律賓以東的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。今日上午8時，天文台錄得氣溫攝氏12度，相對濕度74%。過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是0.0，強度屬於低。

寒冷天氣警告現正生效，天氣寒冷可能影響健康，市民應小心保暖。預測今日大致多雲及乾燥，早上天氣寒冷，下午部分時間天色明朗，最高氣溫約攝氏15度，吹清勁北至東北風，離岸及高地間中吹強風。展望明早(18日)相當清涼，周二(19日)部分時間有陽光，隨後一兩日天晴乾燥，早上寒冷。

衞生防護中心表示，由於天氣寒冷，市民特別是長者和長期病患者應採取適當措施，保障健康。發言人提醒市民，寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心。勞工處亦提醒僱主，應採取適當的預防措施，例如提醒須在戶外或偏遠地方工作的僱員穿着合適的禦寒衣物，及盡量安排僱員交替在戶外及戶內或有遮蔽的地方工作。僱員要留意天氣報告、穿着合適的禦寒衣物和留意身體狀況，如有不適，例如手腳冰冷和全身震顫，應盡快通知主管和看醫生。