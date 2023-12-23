平安夜凍住過　明早一區得5°C　天文台料迎9年來首個寒冷聖誕

受冬季季候風及雨帶影響，冬至翌日繼續凍，本港今日(23日)早上相當寒冷，多區氣溫跌至攝氏8度或以下，天文台更錄得入冬以來的最低氣溫攝氏8.1度，天文台指九龍部分地區、西貢、沙田及大埔天氣嚴寒，更低見攝氏6、7度左右。天文台在天氣隨筆中以「今個聖誕終於冷」為題，指隆冬剛開始，按照最新天氣預報，冬季季候風會在平安夜及聖誕節(24日及25日)持續為華南沿岸地區帶來寒冷及乾燥的天氣，預料本港將迎來自2014年以來，即9年來首個寒冷的聖誕節。

寒冷天氣警告現正生效，現時之火災危險警告為黃色，表示火災危險性頗高。另外，天文台在今午4時30分發出霜凍警告，提醒農友及有關人士，明早在高地或新界北部可能出現地面霜。由於高地氣溫顯著較低，並可能會結冰，駕駛人士、騎單車者應提防路滑帶來的危險。而分區天氣預測顯示，明日平安夜仍寒冷，普遍地區最低溫仍在攝氏11度或以下，新界溫度更低，在明早7時，打鼓嶺將低見攝氏5度，繼續凍絕全港，而上水、大埔、流浮山及石崗亦只有攝氏7度。

冬季季候風會在未來兩三日為華南帶來持續寒冷的天氣，受相關的乾燥大陸氣流影響，該區普遍晴朗，日夜溫差較大。隨著季候風緩和，下周中期廣東沿岸氣溫逐漸回升，但早上仍然清涼。同時，一道雲帶亦會為華南帶來幾陣雨。

根據九天天氣預報，明後兩天，即平安夜及聖誕節當日仍然寒冷，介乎攝氏10至17度；而拆禮物日(12月26日)起雖然逐步回暖，但該日起一連3天仍然有雨，期間最低溫為攝氏14度，需注意濕凍；而下周五(12月29日)至元旦(1月1日)則放晴，且進一步變暖，氣溫介乎攝氏16至22度。