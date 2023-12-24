大帽山霜凍警告下錄約4°C 　市民無緣賞霜

天文台於昨日(23日)下午4時30分發出入冬首個霜凍警告，寒冷天氣警告仍然生效。冬季季候風正為華南沿岸帶來寒冷及乾燥的天氣。今日(24日)早上6時，本港市區氣溫降至約10度。由於天朗氣清，新界部分地區輻射冷卻較為明顯，打鼓嶺的氣溫更降至3度以下，大帽山約6度。本港今日天氣料天晴，早晚寒冷，日間非常乾燥，最高氣溫約16度，吹和緩至清勁北風。展望聖誕節早上仍然寒冷，日間非常乾燥。隨後兩三日氣溫逐漸回升。

東網記者今晨抵大帽山，在山腰停車場一度錄得攝氏7.7度。至凌晨2時30分，3男女乘私家車抵停車場後再步行上山頂，未知能否見到結霜奇景；3人日前亦曾到大帽山欲賞霜，惟因有行山人士失蹤，救援人員封路致未能登山。另外，5名青年在昨晚(23日)7時許抵達大帽山山頂露營，據其中3人指山頂氣溫與山腰停車場相若，無預期中寒冷，眾人早前亦曾在山頂露營，今次並無期望看到結霜情景。

至近清晨6時，多名市民駕車欲登山賞霜，其中姓梁男子與數名男女友人抵達，他指感覺不太寒冷，亦無預期的凍。記者清晨約6時，在大帽山停車場錄得約4度，但仍未見有結霜現象。