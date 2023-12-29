元旦降溫不太寒　最低氣溫17°C　隨後6天續清涼

隨着12年來最凍的聖誕節過去，天氣近日稍有回暖，適逢下周一(1月1日)便是元旦，天文台預料當日再度轉冷，最低氣溫為攝氏17度，雖然相較除夕(12月31日)的最低攝氏18度，元旦降溫幅度不大，但隨後6天仍會維持清涼，且期間有陽光及乾燥。新的一年在清爽天氣下展開，市民可趁假期與家人敍天倫。

分區天氣預報顯示，元旦日全港氣溫最低在攝氏17度或以下，當中打鼓嶺最凍攝氏14度，而石崗、流浮山及將軍澳最低為攝氏15度；而在下周四(1月4日)將進一步轉涼，打鼓嶺將降至最低攝氏12度，其次是石崗最低攝氏13度，大埔、沙田、上水及流浮山最低溫則為攝氏14度。

天文台表示，一道雲帶明日(12月30日)覆蓋廣東沿岸，在下周日除夕，該區風勢微弱，日間溫暖。預料一股東北季候風會在除夕當天抵達華南沿岸，隨後一兩日該區風勢頗大，天氣稍涼。受季候風補充影響，下周中後期華南早晚持續清涼。

根據九天天氣預報，明後兩天(12月30日及31日)介乎攝氏18至24度，大致天晴及多雲，明日有一兩陣微雨，而除夕日間乾燥，部分地區能見度較低；而元旦日起一連7天氣溫維持在攝氏16至21度之間，期間部分時間有陽光及大致多雲，日間乾燥。