2023年或問鼎全球史上最暖之年　本港去年平均24.5°C歷來第二暖

剛過去的2023年，全年12個月都較正常溫暖，天文台今日(8日)表示，去年成為本港有紀錄以來其中一個第二暖的一年，全年平均氣溫達攝氏24.5度，較1991年至2020年正常值高1度。全年平均最低攝氏22.6度及平均最高攝氏27.2度，亦分別為自1884年有紀錄以來其中一個最高及其中一個第二高。此外，根據世界氣象組織的初步評估，2023年可能是全球有紀錄以來最暖的一年！

根據天文台，本港去年夏季，即6月至8月的平均氣溫達攝氏29.7度，是有紀錄以來最高。香港天文台於去年7月27日錄得全年最高氣溫攝氏36.1度，是有紀錄以來其中一個第三高。2023年的酷熱天氣日數、熱夜數目及極端酷熱天氣日數，分別為54天、56天及四天，是有紀錄以來其中一個最多、第二多及其中一個第五多。另外，天文台於去年12月23日錄得全年最低氣溫攝氏8.1度。全年寒冷天氣日數為14天，較1991年至2020年正常值少1.2天。

去年春季及夏季的雨量較少，而秋季則非常多雨。主要歸因於秋季的破紀錄雨量，2023年本港的全年雨量為2,774.5毫米，較1991年至2020年正常值2,431.2毫米高約14%。年內天文台曾發出8次紅色暴雨警告及2次黑色暴雨警告。另外，去年的雷暴日數為40天，較1991年至2020年正常值少約2天。

天文台續指，2023年全球共有19個熱帶氣旋影響北太平洋西部及南海，較長期(1961年至2020年)平均的約30個為少。全年有11個熱帶氣旋達到颱風或以上強度，低於長期平均的約15個，當中有5個達到超強颱風強度。本港方面，年內有5個熱帶氣旋令天文台需要發出熱帶氣旋警告信號，稍少於長期年平均的約6個。天文台在9月「蘇拉」、10月「小犬」及7月「泰利」吹襲本港期間，分別發出10號颶風信號、9號烈風或暴風風力增強信號及8號烈風或暴風信號。

此外，由於2022年的拉尼娜事件持續至2023年1月。赤道太平洋中部及東部水溫在隨後的月份持續上升。一次厄爾尼諾事件在2023年8月形成，並持續至年底。而去年全球平均海平面在持續上升，創下歷史新高。年內北極海冰覆蓋範圍持續低於平均水平，而9月的全年最低值是有衞星紀錄以來的第六低，且去年全球更發生熱浪、嚴重乾旱及嚴重水浸等各類極端天氣事件。