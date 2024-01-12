車Cam直擊：屯門安定站架空電纜被撞毀　火花四濺

今晨(12日)8時05分，一輛夾斗車沿屯門友愛路左轉至屯門鄉事會路，懷疑沒有收好夾斗，以致撞毀輕鐵安定站對開的架空電纜。意外一刻火花四濺，夾斗車姓鍾(50歲)司機報案求助，幸事件中沒有造成傷亡。執法人員經調查後，夾斗車司機涉嫌危險駕駛被捕。

惟輕鐵列車服務受阻。港鐵職員正在處理事件，正全力進行搶修，由於涉及外來吊臂車令該處架空電纜損毀，預計需要數個小時修復，希望盡量在下午完成。

網上流傳一段相關「車Cam」片段，涉事夾斗車由友愛路駛出屯門鄉事會路時，駛經輕鐵路軌時，因夾斗沒有收好，夾斗撞向架空電纜，冒出閃電般的火光，而且冒煙。其他駕駛者見狀按響車號，而該「車Cam」汽車上的人亦不禁嘩然，片段就此結束。

港鐵表示由於安定站附近有外來物件影響架空電纜，輕鐵安定站附近的服務暫停，請考慮使用其他交通工具。

另外，輕鐵路線改道如下：505綫改道，將不停建安站至兆麟站；507綫改道，將不停大興(北)站至兆禧站；614綫及614P綫改道，將不停鳳地站至兆禧站；751綫改道，將不停蔡意橋站至友愛站。

此外，港鐵已安排免費接駁巴士，行走來往屯門碼頭及三聖、來往屯門及石排、來往屯門及兆康、以及來往屯門碼頭及屯門，接載受影響車站的乘客。