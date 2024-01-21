周二天氣嚴寒僅7°C　打鼓嶺低見2°C　風寒效應顯著

這個冬天真係凍？「大寒」昨日(20日)已過，天文台今日(21日)進一步調低周二(23日)氣溫預測，由介乎攝氏8至11度，降至介乎攝氏7至10度，即溫度達到嚴寒水平。打鼓嶺更低至僅攝氏2度，石崗亦只有攝氏4度，多區最低5度，包括上水、大埔、流浮山、沙田、屯門、將軍澳及長洲。而接着兩三日稍為回溫，但持續寒冷。

天文台於今午1時發特別天氣提示，一股強烈冬季季候風會在未來兩三日影響華南沿岸。預料明日(22日)本港北風將會增強，氣溫進一步下降，稍後天氣轉冷。周二密雲，有幾陣雨，天氣嚴寒，市區氣溫降至攝氏7度左右，新界再低兩三度，高地可能會結冰。由於風寒效應顯著，身體感覺的溫度會較實際氣溫低。市民應注意保暖，並要關顧長者及慢性病患者。周三(24日)整天及周四(25日)早上仍然寒冷。

九天天氣預報顯示，明日氣溫逐步下降，介乎攝氏10至18度，且有一兩陣雨；周二至周四天氣寒冷多雲，周二更達嚴寒水平，氣溫介乎攝氏7至10度；周五日間短暫時間有陽光。早上相當清涼，氣溫回升至攝氏13至18度；周六至下周二(27至30日)有一兩陣雨，氣溫介乎攝氏14至22度。