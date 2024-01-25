明早續寒市區料12°C　下周有5日落雨　天文台考最凍「冷」知識

近日天氣嚴寒，寒冷警告信號自本周一(22日)清晨6時起發出，截至今日(25日)傍晚6時已生效84小時。天文台預測明早(26日)寒冷，市區最低氣溫約攝氏12度，新界再低幾度。趁着天氣冰冷，天文台今日在社交平台出題考大家「冷」知識，問道「自1884年有記錄以來，天文台總部錄得最低氣溫為係幾多度？係幾時發生？」並稱會下次開估，你又估唔估到？

受冬季季候風影響，明日廣東沿岸仍然寒冷。同時，覆蓋華南的雲帶會稍為轉薄。隨着季候風在周末期間緩和，廣東地區日間氣溫稍為回升，但早晚清涼。預料一股清勁至強風程度的偏東氣流會在下周初至中期影響華南，該區有幾陣雨。而高空擾動會在下周後期為華南帶來不穩定天氣，該區可能有雷暴。

根據九天天氣預報，明日早上寒冷，氣溫介乎攝氏12至18度，大致多雲及乾燥，日間部分時間有陽光；周六及下周日(27日及28日)溫度逐步回升，介乎攝氏14至19度，期間早上相當清涼及大致多雲。至下周一(29日)起的6天中，除下周三(30日)無雨外，其餘5日均落雨，氣溫則維持在攝氏16至23度之間。