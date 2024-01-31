冷鋒夾雨度歲杪 年廿九起再轉凍 除夕更寒一區得8°C

下周六(2月10日)大年初一，將迎來甲辰龍年，亦稱青龍或木龍年，而農曆新年前卻再有冷鋒南下，天文台預測明日(2月1日)起一連9天都有雨落，而至年廿八(7日)期間維持在攝氏17至24度，但到年廿九(8日)氣溫驟跌9度，最低只有攝氏13度，新界地區溫度更低，而除夕當日更為寒冷，打鼓嶺最凍只有攝氏8度，加上落雨濕濕因住濕凍，出門拜年都記得帶把遮，以免沾濕新衣。

分區天氣預報顯示，下周四年廿九除天文台外，全港再度跌至最低攝氏12度或以下低溫，期間新界地區氣溫更低，上水、大埔及石崗低見攝氏10度；打鼓嶺最凍，只有攝氏9度，相信將需要發出今年第3個寒冷警告。及至翌日，即年廿九溫度進一步下降，全港最低溫均低於攝氏12度，打鼓嶺仍然最寒只有攝氏8度。

一股潮濕的海洋氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸。受偏東氣流影響，接近周末中國東南沿岸風勢較大。而一道低壓槽會在下週初為華南帶來不穩定天氣。預料一道冷鋒會在下週中期横過廣東沿岸，受隨後的東北季候風影響，該區逐步轉冷。

根據九天天氣預報，明日至下周五均有雨或微雨，最高濕度維持在90%至95%之間，而明起至下周三氣溫介乎攝氏17至24度，期間明日早晚有霧，下周日至周三(4日至6日)均有薄霧；至下周四天氣顯著轉涼，翌日早晚寒冷，期間氣溫介乎攝氏11至17度。