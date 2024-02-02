上月東北季候風較弱　縱一度嚴寒結冰　仍較正常溫暖及少雨

由於華南沿岸的東北季候風普遍較正常弱，縱使後期曾一度出現嚴寒天氣，甚至連續兩日在大帽山均有結冰報告，另一連數日有幾陣雨及潮濕多霧，天文台仍指上月本港整體仍較正常溫暖及少雨。

天文台表示，上月平均氣溫攝氏17.9度、平均最高氣溫攝氏20.5度、平均最低氣溫攝氏15.9度，均較正常值高，分別是有紀錄以來1月的第6高、第6高及第7高。上月也較正常少雨，總雨量為6.7毫米，約為正常值的20%。

在一股東北季候風和隨後微弱補充影響下，上月首16日普遍天晴和日間和暖，當中只有3日有幾陣微雨，上月13及14日的日間非常乾燥，而在陽光充沛的情況下，天文台氣溫於上月15日下午上升至全月最高的攝氏24.8度。

不過，位於華南北部的一道冷鋒於上月20日晚上橫過廣東沿岸。上月21日本港北風逐漸增強，氣溫顯著下降。隨着一道廣闊雲帶覆蓋華南和受與冷鋒相關的強烈冬季季候風影響，上月22日和23日氣溫進一步下降。其中，上月23日天氣嚴寒，早上天文台氣溫下降至全月最低的攝氏6.3度，當日大帽山氣溫也降至最低零下攝氏2.9度。當日和翌日大帽山均有結冰報告。

上月底受一股偏東氣流及高空擾動及潮濕的海洋氣流影響，上月29日及30日本港大致多雲及有幾陣雨，當中30日亦有幾陣薄霧；上月最後一日(1月31日)本港大致多雲、有霧及幾陣微雨。當日早上港內能見度曾降至1,000米以下。