冷鋒邀雨訪香江　季風補充拜早年　龍年前後最低11°C

過去數日回南天，梅雨陰陰氣溫暖，是日「立春」冷鋒至，落雨濕濕拜早年。天文台預測，一道冷鋒會在今晚至明早(4日至5日)橫過廣東沿岸並帶來驟雨，未來兩天本港天氣稍涼，至年廿九(8日)晚上轉冷，當日最低至攝氏12度，而除夕及年初一(9日及10日)最低溫維持在攝氏11及12度，要到年初二(11日)天色逐漸好轉。「龍」曆新年天氣冷相信更有氣氛，但大家臘月辦年貨都要記得帶多把遮啦！

天文台昨日(3日)在天氣隨筆中表示，根據最新電腦預報，一道冷鋒會在今晚至明早橫過廣東沿岸並帶來驟雨，受冷鋒相關的東北季候風影響，明後兩天本港天氣稍涼。而在農曆新年前夕，即在年廿八及年廿九(7日及8日)，東北季候風補充會和大家拜個早年，廣東沿岸地區氣溫會逐步下降及有幾陣雨。

最新的概率預報顯示，年廿九本港氣溫顯著下降，晚上轉冷，除夕及年初一最低氣溫會降至攝氏12度左右。天文台提醒市民要留意天氣轉變，多關心身邊的長者和有需要人士，逛年宵和外出時要注意保暖。至農曆新年假期期間，本港預料會轉而受較乾燥的大陸氣流影響，天色逐漸好轉，不過年初二早晚仍然相當清涼，天文台提醒市民外出觀賞煙花匯演記得添衣。