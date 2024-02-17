「雨水」將至回南天　周一起5日濕度100%　元宵節前後又濕凍

下周一(19日)便是廿四節氣中的「雨水」，表示冷暖空氣交鋒，降水量漸增多。天文台預測，未來9天當中有8日均有雨或微雨，明日(18日)起一連6日更有霧，期間將持續5日最高相對濕度達100%，加上氣溫高見攝氏26度，不過回南天濕熱的天氣，到元宵節前夕、即下周五(23日)將因再度降溫，溫差達8度之多，最低為攝氏15度，但濕度卻維持最高95%高位。冷暖交替加上濕氣重，大家謹記保持家居乾爽小心病！

受海洋氣流影響，未來數日廣東沿岸地區潮濕有霧，日間相當溫暖。一股東北季候風會在下周後期抵達華南沿岸，該區氣溫下降。根據九天天氣預報顯示，未來9天最高相對濕度均處於高水平，下周一起連續5天最高濕度更達100%。

另外，明日至下周三(18日至21日)將有微雨，期間早晚有霧或薄霧，氣溫介乎攝氏19至26度；下周四(22日)雖無雨，但早晚仍有霧，溫度維持攝氏21至26度；而一夜過後，下周五(23日)將再度降溫，溫差多達8度，當日氣溫介乎攝氏18至21度，隨後日子將進一步跌至介乎攝氏15至20度，期間相對濕度仍維持在95%至100%。