明起8日雨綿綿　未來數日轉涼　元宵翻風最低18°C

踏入2024年，首個月成為全球有紀錄以來最暖的1月，是地球連續第8個月創單月最暖紀錄。至於本港近日亦在農曆新年後回暖，不過東北季候風將在今晚至明早(2月22日至23日)期間逐漸南下，天文台預料未來數天將稍微降溫，明日及本周六(24日)元宵節風勢較大，氣溫介乎攝氏18至22度，同時明日起一連8日有雨或微雨，至下周五、六(3月1日及2日)氣溫最低為攝氏16度。春臨大地雨綿綿，元宵節出街記得帶把遮，同另一半雨中漫步。

天文台引述美國國家海洋及大氣管理局表示，地球已連續8個月創單月最暖紀錄，而上月更是歷來最暖的1月，非洲及南美洲亦分別打破1月的氣溫紀錄。另外，全球海洋表面溫度亦連續10個月創最新紀錄。

本港方面，天文台指東北季候風會在未來兩三日影響華南沿岸，該區氣溫稍為下降，雲量較多，而覆蓋廣東的雲帶會在下周初稍為轉薄，該區天色較為明朗，預料季候風會在下周中至後期繼續影響華南。

根據九天天氣預報，未來9天大致多雲，相對濕度維持在高水平，最高徘徊在90%至95%，期間溫度維持在攝氏16至22度之間，明日初時沿岸有霧。另外，明日至下周五有一兩陣雨或微雨。