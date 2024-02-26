冷鋒周末來訪港　最凍降至14°C　一區跌穿10°C

春初乍暖還寒，周末起視四境，冷鋒又至矣。一道冷鋒預料將在本周後期殺到，天文台預測本周五(3月1日)本港將顯著降溫，溫差可能達9度之多，並持續至下周一(4日)，要到下周二(5日)「驚蟄」當天始回暖。期間本周六(2日)雖是未來9天中唯一無雨之日，但卻是最凍的一天，預料將低見攝氏14度，且當日清晨6時全港溫度最低，大部分地區或達攝氏12度或以下，當中更有一區跌穿攝氏10度！

根據分區天氣預報，本周六全港有3區氣溫跌至攝氏13度，其餘各區均在攝氏12度或以下，或觸及寒冷天氣警告發出條件。當日新界氣溫更寒，上水、大埔、沙田、石崗及流浮山預料最低溫至攝氏11度，打鼓嶺更只有攝氏9度。

一股清勁至強風程度的東北季候風，會在未來一兩日為廣東沿岸帶來較涼的天氣。隨着季候風緩和，本周四(2月29日)該區氣溫回升。天文台預料一道冷鋒會在隨後一兩日橫過廣東，該區氣溫顯著下降，另有一股偏南氣流則會在下周初為華南帶來驟雨。

九天天氣預報顯示，未來9天有8日有雨或微雨，明日至本周四(2月27日至29日)溫度介乎攝氏16至24度；在本周五則顯著轉涼，氣溫一夜間跌9度至最低攝氏15度，且前一天及當日均有薄霧；翌日進一步降溫，早上清涼，氣溫低見攝氏14度，並在隨後兩日仍維持較涼天氣；而下周二適逢廿四節氣中的「驚蟄」，氣溫再度回暖至攝氏21至26度，不過下周三(3月6日)又再回落至最低攝氏18度。