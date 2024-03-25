明起連落8日雨　周三降溫最低21°C　復活節或迎雷雨

近日天氣升溫，昨日(24日)天文台更錄得攝氏31.5度，創歷來最熱3月紀錄。今日(25日)繼續炎熱，但暑氣將在本周三(27日)稍微消退，當日將降溫10度，最低攝氏21度，隨後7天又復暑熱。另外，明日(26日)起一連8日將有驟雨或微雨，相對濕度最高更達95%，而下周日(31日)適逢復活節，當日最高攝氏28度，且料有驟雨及雷暴。悶熱翳焗的天氣將來臨，市民外出除記得備定把遮擋雨同太陽，都要注意補充水分，小心中暑。

廣東地區明日風勢微弱，而一股清勁的偏東氣流會在明晚至本周三影響沿岸地區，該區氣溫稍為下降。天文台預料偏南氣流會在本周後期至下周初，再度為廣東沿岸帶來炎熱的天氣。同時，受高空擾動影響，周末至下周初華南天氣不穩定，有驟雨及雷暴。

九天天氣預報顯示，明日繼續炎熱，最高攝氏31度，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，早晚沿岸有霧；後日氣溫將降至攝氏21至25度，大致多雲，初時有一兩陣微雨；隨後一連7天氣溫回升，介乎攝氏22至29度，期間大致多雲，短暫時間有陽光，本周四、五(3月28日及29日)沿岸有薄霧，另外，除下周三(4月3日)無雨，其餘日子均有一兩陣驟雨。