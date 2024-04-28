明起連落7日雨　五一狂風夾雷暴　立夏過後最高32°C

近日風起雲湧、雷雨不斷，不過風雨將在「立夏」過後轉炎熱！根據天文台預測，明日(4月29日)起一連7天都有驟雨，適逢本周三(5月1日)便是五一假期，當日預料雨勢有時較大且有狂風雷暴，市民外出謹記帶遮。不過，下周日(5月5日)便是廿四節氣中的「立夏」，代表送春迎夏氣溫升，當日雖仍有幾陣驟雨，但翌日起停雨且日間炎熱，最高溫更達攝氏32度，大家準備好迎接熱辣辣的夏天未？

現時影響廣東的低壓槽會在明日減弱，該區天色較為明朗。預料另一道低壓槽會在華南北部形成，並在本周中期靠近華南沿岸，同時一股偏東氣流會影響廣東東部沿岸，該區天氣不穩定及有雷雨。隨着高空反氣旋增強，接近周末廣東沿岸天色逐漸好轉，日間炎熱。

根據九天天氣預報，明日至下周日期間有驟雨，氣溫介乎攝氏23至31度，當中明日部分時間有陽光，本周二(4月30日)稍後驟雨較為頻密及有狂風雷暴，翌日仍有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大；至本周四(5月2日)仍間中有驟雨及幾陣雷暴，隨後3天則短暫時間會有陽光；到下周一及二(5月6日及7日)部分時間有陽光，日間炎熱，氣溫介乎攝氏26至32度。