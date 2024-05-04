紅雨警告生效　天文台料未來一兩小時或改發黑雨

受高空擾動影響，本港持續有雷雨區發展，部分地區雨勢頗大，天文台於今日(4日)上午7時40分發出黃色暴雨警告信號，至上午8時55分改發紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。在上午11時45分，天文台指位於珠江口的強雷雨區正逐漸向東移動，並會在未來一兩小時影響本港，若其繼續接近本港並維持強度，天文台有機會在未來一兩小時發出黑色暴雨警告信號。

山泥傾瀉警告及雷暴警告現正生效。持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。暴雨亦可能影響學校上課時間。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

另外，天文台於今日上午7時45分發出局部地區大雨提示，西貢區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。此外，在上午7時35分的過去兩小時，西貢區的將軍澳及清水灣已錄得超過150毫米雨量。預料本港東部部分地區短期內繼續受大暴雨影響。雷暴警告有效時間延長至今日下午1時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴，預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。在上午10時50分左右，長洲錄得每小時約70公里的強陣風。

教育局表示，由於紅色暴雨警告信號現正生效，學校應採取應變措施，確保學生安全。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。此外，社會福利署宣布，通常於星期六運作的幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，在其正常辦公時間內會繼續開放。市民如有需要，可以聯絡有關中心，安排子女或家人安全回家。