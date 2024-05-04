大雨間錄15宗水浸個案　另有12宗山泥傾瀉報告

本港今早(4日)多區大雨，天文台在上午8時55分發出紅色暴雨警告，並於上午10時30分發出山泥傾瀉警告。渠務署在社交平台上發文表示，截至下午1時30分，共確認12宗水浸個案；而土力工程處緊急控制中心亦在上午11時20分啟動，截至下午3時，土力處接獲共12宗山泥傾瀉報告。漁護署表示部分地區包括西貢及清水灣郊野公園出現水浸及山泥傾瀉，呼籲市民避免前往郊野公園。

渠務署緊急事故控制中心已於今日上午8時55分啟動，並派出約160隊緊急應變隊伍，駐守及巡查容易出現水浸的地點。截至下午3時30分，渠務署共確認15宗水浸個案，分別位於將軍澳環保大道、影業路、寶琳北路、日出康城對出露天停車場、魷魚灣村路、魷魚灣村路停車場、田下灣村及清水灣道、西貢白沙灣路、萬年街（方逸華普通科門診）、大網仔路及北潭涌一帶（鯽魚湖）、觀塘將藍隧道出油塘方向、觀塘道及粉嶺五洲南路。

署方已即時指派緊急應變隊伍跟進個案，所有15個確認水浸個案包括下午3時23分收到水浸個案都已完成處理及清除水浸。

土力處則表示，截至下午3時共接獲12宗分別位於坑口道、孟公屋、清水灣道近坑口永隆道、坑口永隆道、西貢北潭路、⁠將軍澳第二期修復堆填區、西貢仁義路石坑圍、西貢碧沙路君爵堡、⁠寶琳路、⁠西貢上洋村、西貢碧沙路及西貢蛇頭的山泥傾瀉報告。土力處已派員視察個案。斜坡維修部門正安排所需的斜坡緊急工程。其中4宗需要局部封閉行車線，但仍可在臨時交通措施下通過，提醒市民留意交通情況報告。