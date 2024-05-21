天文台改發黃色暴雨警告　大雨正逐漸影響港島及九龍

天文台於今日(21日)早上10時發出黃色暴雨警告信號，至下午2時50分改發紅色暴雨警告信號，紅雨歷時約1小時10分鐘。隨現時影響本港的雷雨區正向東移動並逐漸減弱，天文台下午4時再次發出黃色暴雨警告信號。

在今日早上10時35分，本港多處錄得超過20毫米雨量，位於大嶼山附近的強雷雨區緩慢移向新界西及九龍。近半小時後，強雷雨區緩慢移向新界西，本港西部雨勢較大，而大嶼山部分地區已錄得超過40毫米雨量。

至早上11時，天文台發出局部地區大雨提示，指離島區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。55分鐘後，天文台指離島區的大嶼山的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。此外，在上午11時45分的過去一小時，大嶼山的長沙已錄得超過90毫米雨量。而至中午12時25分，天文台指過去三小時，大雨持續影響本港。新界部分地區錄得超過70毫米雨量，而大嶼山南部的雨量更超過170毫米。下午1時35分，該雷雨區逐漸向東移動。但與此同時，香港以南持續有雷雨帶發展。

天文台表示，暴雨警告信號現時為紅色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠

塞。暴雨亦可能影響學校上課時間。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。