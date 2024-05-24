下周一及二降雨概率高　西北太平洋未來數日料形成熱帶氣旋

連日天降甘露，天文台預料受低壓槽影響，下周一、二(27至28日)東沿岸地區天氣不穩定，本港顯著降雨概率達高。市民出街記得帶定把遮！另外，預料位於菲律賓以東之西北太平洋的對流雲團會逐漸發展成熱帶氣旋，該潛在生成的熱帶氣旋會移至菲律賓以東一帶，然後轉向偏北方向橫過西北太平洋。

暖濕的西南季風會在下周初影響南海北部及華南沿岸，為該區帶來充足的水氣。同時，一道低壓槽會在下周一至周二響廣東沿岸地區，並為該區帶來驟雨及雷暴。天文台表示，驟雨實際出現的位置和時間仍有變數，最新電腦預報模式對珠江口一帶雨區的雨量、落點和時間存在較大分歧。根據目前評估，下周一及周二的顯著降雨概率達高。

天文台昨日(23日)以「夏天的氣息：西北太平洋風季準備開鑼」為題撰寫天氣隨筆，提到在西南季候風加強下，赤道附近的熱帶輻合帶活躍起來，而其兩側有暖濕氣流匯聚，有利熱帶氣旋生成。熱帶輻合帶會隨季節北抬南移，當北半球進入夏季時，熱帶輻合帶會北移。現時孟加拉灣及西北太平洋皆有旺盛的對流雲團，參考電腦預報模式的最新預測，這兩組雲團有機會在未來數日分別發展成熱帶氣旋。

文中續指，現時西北太平洋的環境條件，包括較高的海水溫度及較弱的大氣層垂直風切變，有利在該區的對流雲團發展成熱帶氣旋。按照最新電腦模式預測，該潛在生成的熱帶氣旋會受位於西北太平洋的副熱帶高壓脊氣流引導，先向西移至菲律賓以東一帶，然後沿副熱帶高壓脊的西側轉向偏北方向移動，橫過西北太平洋。