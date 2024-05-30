天文台發今年首個1號波　料熱帶低氣壓明日逼近

位於南海中北部的廣闊低壓區已增強為一熱帶低氣壓。天文台在今日(30日)下午5時40分發出今年首個1號戒備信號，表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。天文台續指，1號風球會至少維持至明日(31日)清晨6時，並視乎熱帶低氣壓強度變化及本地的風力情況，在明日日間評估是否需要改發3號強風信號。

海面有湧浪，天文台提醒市民遠離岸邊及停止所有水上活動。在傍晚6時，該熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約640公里，預料初時移動緩慢，稍後向偏北方向移動，時速約10公里，靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶。按照現時預測，該熱帶低氣壓會在今晚至明早與本港維持超過250公里距離，與其相關的強風仍未普遍影響本港。

該熱帶低氣壓預料將於明日逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶，天文台預計明日及本周六(6月1日)該區會有狂風驟雨及雷暴，本港離岸及高地風勢會增強。此外，若該熱帶低氣壓「升呢」為熱帶氣旋，有機會被命名為「馬力斯」(Maliksi)，該名由菲律賓提供，有快速之意。