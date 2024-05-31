「馬力斯」逼近　3號風球料維持至明早　改掛更高信號機會甚低

位於南海北部的熱帶風暴已命名為「馬力斯」，天文台在今日(5月31日)下午4時40分改發3號強風信號，預料本港平均風速達每小時41至62公里。雷達圖像顯示，與馬力斯相關的狂風驟雨及強風正逐漸影響珠江口一帶，本港風力會逐步增強，天文台預料3號風球會至少維持至明日(6月1日)清晨6時，並指除非馬力斯迅速增強或採取較為接近本港的路徑，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會甚低。

在下午4時，馬力斯集結在香港之西南約290公里，預料向北移動，時速約15公里，靠近廣東西部沿岸。在過去一小時，塔門錄得的最高持續風速為每小時44公里，最高陣風超過每小時54公里。

按照現時預測路徑，馬力斯會在今晚午夜前後在廣東西部沿岸登陸，隨後將移入內陸地區，其南側的廣闊強雨帶會在今晚至明早逐漸影響珠江口一帶，該區持續有大驟雨及強風，高地明日間中吹烈風。受馬力斯相關的廣闊強雨帶影響，本港明早預料有較大機會同時受大驟雨及強風影響，天文台提醒市民明日出門上學前請留意天氣消息及教育局的宣布。

另外，由於3號風球現正生效，教育局宣布幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。但上述學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。