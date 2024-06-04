5月雷雨不斷加風暴　西貢總雨量逾700毫米　平均26°C稍低正常值

剛過去的5月處於春夏交替，風雨雷暴接連出現，本港在月尾更迎來風季首個熱帶氣旋「馬力斯」。天文台今日(4日)回顧上月天氣，指該月較正常多雲，而新界局部地區有大雨，西貢部分地區的全月總雨量錄得超過700毫米，而天文台錄得的雨量則只有292.6毫米，接近正常值的290.6毫米。氣溫方面，5月平均氣溫攝氏26度，稍低於正常值的攝氏26.3度。

由於3月及4月氣溫遠較正常高，本年3月至5月的春季遠較正常溫暖。春季平均氣溫攝氏24.5度、平均最低氣溫攝氏22.7度及平均最高氣溫攝氏27度，分別是有紀錄以來同期的第二高、其中一個第二高及第四高。

此外，上月有2個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部，其中在上周四(5月30日)位於南海中北部的廣闊低壓區於當日下午增強為熱帶低氣壓，天文台發出今年首個熱帶氣旋警告信號。該熱帶低氣壓於翌日增強為熱帶風暴，並被命名為「馬力斯」。隨着馬力斯靠近廣東西部沿岸，當日稍後本港天氣逐漸轉壞，間中有驟雨，本港大部分地區錄得超過10毫米雨量，而新界部分地區的雨量更超過50毫米。