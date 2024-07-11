周末至下周初續酷熱驟雨將增多　南海或有低壓區惟打風仍難料

高溫天氣在本月初仍然繼續，本港上周一(7月1日)發出的酷熱天氣警告，至今已生效超過10天，天文台今日(11日)預料，本周末至下周初本港仍然持續酷熱，期間一個廣闊低壓區會帶來不穩定天氣。此外，電腦模式預計，下周中至後期廣闊低壓槽會影響南海北部及廣東沿岸，該區驟雨增多，而低壓槽上亦可能有低壓區形成，甚至發展為熱帶氣旋，但其發展仍然存在頗大變數。

天文台在天氣隨筆以「熱」鬧的南海為題，指受副熱帶高壓脊影響，過去一兩周本港天氣持續酷熱，不過預料南海中南部的對流雲團會在周末至下周初發展為一廣闊低壓區，並為南海中部帶來不穩定天氣。現時各大電腦模式對於該廣闊低壓區的強度變化仍未有共識，普遍認為該系統將維持一個偏弱的強度，但有個別模式預測低壓區可能會發展成熱帶氣旋。

此外，預料廣闊低壓槽會在下周中至後期繼續影響南海北部，廣東沿岸驟雨將會增多。現時電腦模式對於該廣闊低壓槽的演變仍有相當大的分歧，歐洲電腦模式及人工智能電腦模式「盤古」、「伏羲」預測該系統會維持廣闊低壓槽的形態，而美國電腦模式則預測南海會有一個較強的熱帶氣旋出現。