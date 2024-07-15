未來數日續有雷雨　菲東再誕兩低壓區　發展路徑仍存變數

近日位於越南中部的熱帶低氣壓引起打風議論，不過由於位置距離本港較遠且風力較弱，故威脅不大。天文台今日(15日)晚上以西北太平洋也「熱鬧」為題發表天氣隨筆，指該熱帶低氣壓今晚會減弱為低壓區，同時受廣闊低壓槽及副熱帶高壓脊影響，未來兩三天預料廣東沿岸仍有驟雨及雷暴。此外，現時西北太平洋上有兩個低壓區，較接近菲律賓的低壓區會在未來兩三天大致移向菲律賓一帶，但其後的發展及路徑存在變數。

現時位於菲律賓以東的西北太平洋再有兩個低壓區，電腦模式預計其中一個較接近菲律賓的低壓區會在未來兩三日維持較弱的強度，大致移向菲律賓一帶，為該區帶來不穩定天氣，但電腦模式對該低壓區其後發展的預測則有較大分歧。

受陸地影響，部分電腦模式預測該低壓區會在菲律賓附近減弱消散，但亦有電腦模式預計它可能會進入南海，隨後稍為增強並有機會移向華南沿岸一帶，但登陸位置存在變數。強度方面，現時南海的水溫普遍在攝氏26度以上，有利熱帶氣旋的增強，屆時垂直風切變的強弱將是影響其發展的關鍵因素之一。一般而言，較大的垂直風切變不太有利熱帶氣旋迅速發展。

至於距離菲律賓更遠的另一低壓區，部分電腦模式預計該低壓區會逐漸發展並大致移向台灣一帶。目前該兩個位於菲律賓以東的低壓區相距約1,200公里，不排除有相互影響，令這兩個低壓系統的發展和路徑不確定性增加。而本港周末期間及下周初的天氣，將視乎西北太平洋的低壓區發展及其後的路徑變化。