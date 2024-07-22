派比安已轉弱風球除　格美雖遠卻為港增溫　未來數天料最高35°C

隨着熱帶風暴「派比安」登陸及減弱，本港自上周六(20日)晚上發出的一號戒備信號，在今日(22日)「大暑」之日的中午12時20分取消，維持37小時40分鐘。不過，天文台預料另一熱帶氣旋「格美」在未來一兩天將大致移向台灣及顯著增強，同時本港亦受格美的外圍下沉氣流影響，未來兩三日天氣酷熱，新界最高達攝氏35度或以上。無論外遊台灣定留港度暑假，大家都要留意天氣變化啦！

天文台在天氣隨筆中以輕輕的派比安走了為題，「回帶」派比安的始與結及預測格美的動向，指時值盛夏，每當副熱帶高壓脊南側的熱帶輻合帶變得活躍，都會有利對流活動及熱帶氣旋的生成，而派比安會在今明兩天(22日及23日)橫過北部灣，隨後移入廣西至越南北部內陸並逐漸減弱。

受格美影響，天文台預料本周中期廣東天氣酷熱，亦有幾陣雷雨，另預料一股活躍西南氣流會在本周後期為華南沿岸帶來不穩定天氣，而一道廣闊低壓槽會在下周初影響南海北部。九天天氣預報顯示，未來9天將持續有驟雨，本周四(25日)起一連6天都有雷暴。另外，明日至周五(23日至26日)天氣酷熱，氣溫介乎攝氏28至34度；周六(27日)起連續5天最高溫將稍微回落至攝氏32度。