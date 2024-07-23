「格美」料撲台再增強　天文台：本港或需掛一號風球

熱帶風暴「派比安」已漸弱，但強颱風「格美」卻再增強！天文台今日(23日)表示，格美會移向台灣並繼續增強，預料格美隨後會移向福建，登陸後路徑仍有變數，視乎其橫過內陸時的移動路徑、環流大小及本地風勢，本港或需發出一號戒備信號或強烈季候風信號。

天文台在天氣隨筆中以「格美獨領風騷？」為題，指今午的衞星雲圖顯示，位於西北太平洋的強颱風格美獨領風騷，並有迹象會繼續增強，以強颱風或超強颱風強度橫過台灣中至北部，提醒身處或有需要前往當地的市民要特別留意天氣變化。

按照現時預測路徑，格美隨後會移向福建，約在本周四(25日)稍後時間登陸福建沿岸。在晚上10時，格美集結在高雄以東約450公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約18公里，大致移向台灣以東海域並繼續增強。此外，已減弱為熱帶低氣壓的派比安已在越南北部內陸減弱為低壓區。

對於格美登陸後的走向，天文台預料主要有兩個情景，其一是大部分傳統電腦預報模式及人工智能天氣模型預測，格美會採取較偏北的路徑橫過華東內陸，與香港保持相當距離；至於情景二發生機會較低，有部分的傳統電腦預報模式、集合預報系統及人工智能天氣模型的路徑顯示，格美登陸後會採取略為偏西的方向移動然後才轉向北，其環流有機會較為接近珠江口一帶。

天文台續指，若情景二出現，格美有機會靠近華南東北部，與本港距離較近，環流亦可能覆蓋珠江口一帶而需要發出一號戒備信號，並以2016年9月的強颱風「鮎魚」為例，天文台於當年9月28日上午8時40分發出一號風球，鮎魚於當日下午2時左右最接近本港，在香港之東北約390公里掠過。

至於未來一兩日，受格美的外圍下沉氣流影響，華南地區天氣極端酷熱，而高溫亦可能觸發雷雨。本港亦不例外，未來一兩日會持續酷熱，氣溫更會達攝氏35度或以上。而本周後期南海北部及華南沿岸的西南氣流轉趨活躍，本港周四稍後及翌日風勢較大，局部地區有驟雨及雷暴，周末期間驟雨增多。