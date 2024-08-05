天文台35.2°C創今年最熱紀錄　上水38.9°C如蒸籠

高空反氣旋正覆蓋華南，酷熱天氣警告現正生效。本港下午天氣極端酷熱，大部分地區氣溫上升至攝氏35度或以上。天文台下午錄得最高攝氏35.2度，打破今年最高溫紀錄。有讀者更在慈雲山一運動場拍得溫度計顯示一度達攝氏39.1度。

此外，高溫觸發的驟雨及雷暴正影響廣東，雷暴警告現正生效。分區天氣顯示，在下午3時20分，本港大部分地區最高溫高於攝氏35度，新界溫度更高，當中上水達攝氏38.9度最熱；大隴亦高見攝氏38.1度；石崗及元朗公園同達攝氏37.7度；大埔及跑馬地亦達攝氏37.3度高溫；而濕地公園及流浮山均達攝氏37.2度。

高空擾動會在明日(6日)為廣東沿岸帶來驟雨。受高空反氣旋影響，本周中至後期華南地區普遍晴朗，天氣持續酷熱。隨着高空反氣旋逐漸減弱及受西南氣流影響，周末至下周初廣東沿岸有幾陣驟雨。此外，位於台灣以東海域的廣闊低壓區會在未來數日於該區徘徊並帶來不穩定天氣。

根據九天天氣預報，明日起至下周日(11日)一連6日天氣酷熱，氣溫介乎攝氏28至34度；而未來9天中，除本周三至五(7日至9日)天晴外，其餘日子均有驟雨，明日早上局部地區更有雷暴。