今年或仍有最多5個熱帶氣旋襲港 天文台料下周開學酷熱有雨

本港風季在5月尾展開，不過自7月中過後，至今已消停逾一個月。天文台今日(29日)表示，最新評估今年餘下時間仍然可能有3至5個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內。另外，臨近開學之際，天文台預料廣東地區下周初風勢微弱，天氣酷熱，高溫亦會觸發驟雨，提醒同學們需繼續留意天氣變化。

天文台在天氣隨筆中以「中場休息」的風季為題指，雖然截至今日，今年8月西北太平洋有6個熱帶氣旋生成，但南海沒有出現熱帶氣旋，而此情況在過去亦曾出現，根據過去統計資料，1985年、1988年、1989年及2014年的8月都曾經出現了南海「無風」的類似情況。

而綜合考慮厄爾尼諾及拉尼娜的發展情況及其影響、世界各大預報中心最新的預測，天文台最新評估今年餘下時間仍然可能有3至5個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內，對於風季的「下半場」如何發展，天文台着市民拭目以待並做好準備。

至於即將踏入9月開學天氣方面，預料下周初廣東地區風勢微弱，天氣酷熱，但高溫亦會觸發驟雨。另外，各大電腦模式普遍預測，一道廣闊低壓槽會在下周中後期影響西北太平洋至南海中北部，該區天氣不穩定，但會否有熱帶氣旋生成仍然存在頗大變數。