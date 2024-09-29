長沙灣爆水管路陷　的士被淹沒墮大窿　的哥乘客及時逃生

長沙灣發生爆水管事件，現場在荔枝角道880號對開往旺角方向，今日(29日)凌晨零時32分，上址中慢線地底疑有水管爆裂，大量黃泥水夾雜沙泥湧出路面，水深約半米，期間一輛載客的士駛至，現場路面崩塌下陷，的士墮入坑內，左車身傾側呈45度，的哥及男乘客被困車內，其後兩人自行離開車廂，途經駕駛人士代為報案。的哥報稱頭暈及四肢麻痹，需送院救治，男乘客並無受傷，轉乘另一輛的士離開現場。

水務署人員接報到場在附近關水掣，但仍有水湧出，故懷疑爆污水渠，遂通知渠務署人員到場；期間大量黃泥水湧出路面，現場恍如水塘，受影響面積約30米乘10米，期間的士被淹沒，僅露出右車尾部分，至今晨1時50分，的士沒頂「被消失」。受事件影響，荔枝角道往旺角方向全線封閉。及至清晨5時，水務署人員終關上水掣，水退後見路面滿布沙石，的士翻側在面積約5米乘4米，深約米半的大窿內。警員將召吊臂車到場將的士吊起運走，維修工人則臨時封閉現場行人天橋，準備善後工作。

姓蕭的哥講述事發經過，他指在長沙灣工廠區接載一名男乘客往觀塘，當駛至上址時見前方中慢線爆水管，但當時水不算深，快線有一巴士駛過，他遂沿中線慢駛而過，詎料左車身墮坑，他曾嘗試踩油駛離現場不果，當時右邊水深僅致腳眼位置，故與乘客自行離開車廂。蕭續指「當時冇擔心過，𠵱家睇番梗係擔心喇，最擔心車上兩部電話」。蕭駕駛的士近20年，未遇過同類事件。