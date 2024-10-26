1號風球至少維持至今早6時　天文台將評估是否改掛3號波

一號戒備信號現正生效。周六(26日)凌晨1時，強烈熱帶風暴「潭美」集結在香港之東南偏南約540公里，預料向西移動，時速約22公里，橫過南海中北部，並逐漸移向海南島以南海域。

過去數小時，「潭美」穩定向偏西方向移動。在「潭美」與東北季候風的共同影響下，本港離岸及高地間中吹強風，但由於主要吹偏北風，受地形屏蔽影響，本港周六(26日)初時普遍風力不會顯著增強。一號戒備信號會至少維持至今日清晨6時。

預料「潭美」今早在香港以南約500公里掠過，本港今日稍後會轉吹偏東風，原先受屏蔽的地區可能會變得當風。與潭美相關的雨帶亦會逐漸影響廣東沿岸。天文台會視乎「潭美」相關的強風區與珠江口的距離，以及本地風力變化，評估是否需要在周六日間改發三號強風信號。

按照現時預測，本港風力會在星期日稍後減弱。隨後「潭美」的移動路徑及強度存在變數，有機會在下周初於海南島以南海域徘徊，甚至轉向偏東方向再次橫過南海中北部，但預料「潭美」屆時有所減弱，並與本港保持相當距離。天文台會密切監測「潭美」的動向，評估是否需要維持熱帶氣旋警告信號。