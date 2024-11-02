平均最高氣溫達30.3°C　今年10月為有記錄以來最熱　

今年10月是香港有記錄以來最熱。

今年10月是香港有記錄以來最熱10月，多項天氣數據皆創新高。天文台表示，上個月平均氣溫、平均最高氣溫和平均最低氣溫，全部都打破了天文台自1884年以來10月份的最高紀錄。此外，據天文台預測，一股東北季候風會在未來兩三日影響華南，明日（3日）本港早晚會有一兩陣微雨。

據天文台記錄，今年10月份平均氣溫達到攝氏27.3度，平均最高氣溫達到攝氏30.3度，平均最低氣溫也達到了攝氏25.4度。全部打破紀錄之外，還分別比正常值高攝氏1.6度、攝氏2.2度及攝氏1.5度。同時，10月一共有3日天文台總部的最高氣溫達到攝氏33.0度或以上，打平去年的10月份最多酷熱天氣日數的紀錄。

據天文台錄得的全年酷熱天氣日數統計，今年截至10月31日，2024年共有52日酷熱天氣日數。加之現時已進入深秋，初步預計今年全年的酷熱天氣日數將為52日，這一記錄可能與2022年全年52日酷熱天氣日數打平，不過未及2021年及2023年全年54日酷熱天氣的最高紀錄。

展望未來天氣情況，據天文台預測，明日早晚有一兩陣微雨，最低氣溫約攝氏24度，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約攝氏28度。吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。下周中後期大致天晴及乾燥，風勢頗大。