萬宜遇季候風11.19風勢大氣溫19°C　下周初撞大潮水位達3米或以上

現時位於西北太平洋的「萬宜」在今日(15日)已增強為強颱風。天文台預料萬宜在下周日(17日)晚至周一(18日)初時進入本港800公里範圍。另外，一股達強風程度的東北季候風會在下周日稍後抵達華南沿岸。而在東北季候風及萬宜的共同影響下，下周一及周二(19日)華南沿岸及南海北部的風勢會逐漸增強，該區會出現多雲有雨的天氣。

天文台今晚發表《天氣隨筆》，指今年11月上旬西北太平洋及南海的熱帶氣旋活動相當活躍。繼「銀杏」及「桃芝」後，「天兔」今早進入本港800公里範圍，但會逐漸轉向東北方向移動，橫過台灣南部並顯著減弱，對本港直接威脅不大。而萬宜會在未來一兩日移向呂宋，隨後進入南海中北部，下周日晚至周一進入本港800公里範圍，並逐漸靠近華南沿岸。

達強風程度的東北季候風下周日抵達華南沿岸後，該區的氣溫開始逐步下降，預料下周本港氣溫逐步下降，最低氣溫會降至攝氏19度或以下。同時，當來自萬宜較暖濕的氣流遇上較涼的東北季候風時，該區亦會出現多雲有雨的天氣。

下周初適逢天文大潮，晚間漲潮時本港的水位本已較平常漲潮高出約0.5米。再加上由東北季候風和萬宜的共同影響所帶來的大風，預計下周一及周二的水位普遍會比正常天文大潮再高出約0.3米，晚間水位普遍將達海圖基準面以上3米左右或稍高；預料最高水位將會出現在周一晚接近午夜時分。個別沿海低窪地區可能出現輕微水浸。