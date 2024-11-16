「萬宜」經過家門遇季風　下周二起三天低見19°C　落雨小心濕凍

「立冬」過後逾一周，香港將迎來第3個熱帶氣旋「萬宜」，天文台預料萬宜於下周二(19日)最接近香港，闖入400公里範圍，加上一股強風程度的東北季候風吹送，入冬後終於轉凍，在萬宜橫過呂宋後，下周一(18日)晚上香港將顯著降溫，翌日起一連三天更低見攝氏19度，同時由於會落雨，相信體感溫度會更低！打風加降溫，大家要小心濕凍！

一股達強風程度的東北季候風會在明日(17日)稍後抵達華南沿岸，天文台預計隨後數日廣東地區氣溫逐步下降。而位於菲律賓以東海域的萬宜會在未來一兩日橫過呂宋，進入南海中北部，隨後大致移向海南島一帶。

在今午4時，萬宜集結在馬尼拉之東南偏東約490公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，移向呂宋。受其與東北季候風的共同影響，下周中期華南沿岸及南海北部風勢頗大及有雨，海有湧浪。隨着萬宜遠離沿岸地區並逐漸減弱，下周後期該區驟雨減少，天色漸轉明朗。

九天天氣預報顯示，明日早晚大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎攝氏24至28度；翌日大致多雲，日間短暫時間有陽光，稍後有幾陣雨，晚上氣溫顯著下降，介乎攝氏23至26度，且海有湧浪。下周二至五(19日至22日)氣溫介乎攝氏19至23度，期間多雲及有幾陣雨，海有湧浪，而周五日間短暫時間有陽光；隨後3天有2天放晴，氣溫介乎20至24度。