後日季風來訪港　初時有雨冷冰冰　周五更凍大埔僅11°C

踏入11月尾，天氣終於開始轉凍！受一股強烈東北季候風影響，天文台預料未來9天將出現氣溫過山車，且本周二(26日)驟降至最低攝氏17度，加上有驟雨，體感溫度或更凍；隨後雖然轉晴無雨，但仍繼續降溫至低見攝氏14度，在本周五(29日)大埔更預料跌至最低攝氏11度，打鼓嶺亦只有攝氏12度！嚟緊天氣愈嚟愈凍，寒衣係時候出籠，同時日夜溫差或較大，要小心冬季流感！

分區天氣預報顯示，本周二全港將降溫，最低徘徊在攝氏15至17度之間；而本周五會進一步下降兩三度，其中新界氣溫更低，大埔最低只有攝氏11度，全港最凍！其次是打鼓嶺，最低攝氏12度；上水、石崗及流浮山亦低見攝氏13度，相當接近寒冷天氣警告界線。

一股強烈東北季候風會在明日(25日)稍後至本周二初時抵達廣東，該區有幾陣驟雨。受季候風持續影響，本周中期廣東沿岸氣溫逐步下降，早晚相當清涼，漸轉天晴乾燥，內陸地區日夜溫差頗大。隨着季候風緩和，本周後期至下周初廣東地區氣溫稍為回升。

根據九天天氣預報，明日大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫介乎攝氏20至23度；翌日初時有一兩陣驟雨，同時氣溫顯著下降，介乎攝氏17至21度；隨後一連三天氣溫將持續下跌，期間最低只有攝氏14度，日間非常乾燥，相對濕度介乎35%至65%；而本周六(30日)起一連4天氣溫稍微回暖，介乎攝氏16至22度，同時仍然乾燥，相對濕度最低為40%。