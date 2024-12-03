11月三度掛風球創紀錄　今秋平均26.5°C歷來最熱

香港今年11月的氣候可謂相當「風」收。天文台今日(12月3日)回顧上月天氣，指該月先後迎來三個熱帶氣旋「銀杏」、「桃芝」及「萬宜」，令天文台自1946年以來，首次在11月需要三度發出熱帶氣旋警告信號。至於氣溫方面，上月較正常溫暖，平均氣溫為攝氏23度，較正常值高0.8度，是有紀錄以來其中一個第九高的11月。而連同氣溫較正常高的9月及10月，香港今個秋季平均氣溫為攝氏26.5度及平均最低氣溫攝氏24.5度，皆是有紀錄以來同期的最高。此外，平均最高氣溫達攝氏29.2度，是有紀錄以來同期的其中一個最高。

雨量方面，受華南沿岸低層大氣的氣旋性流場較正常強影響，上月天氣顯著多雲多雨，全月總雨量為194.1毫米，是正常值39.3毫米的約5倍及為有紀錄以來第二高的11月，僅次於1914年11月的最高紀錄224.2毫米。至於今年首11個月的累積雨量為2,309.7毫米，較同期正常值的2,402.4毫米少約百分之四。

至於熱帶氣旋方面，在11月初，銀杏於菲律賓以東形成，並逐步增強為超強颱風。銀杏橫過呂宋後進入南海北部，最終於上月12日在越南沿岸減弱為低壓區。緊接着，另一熱帶氣旋桃芝於11月9日生成，同月13日本港天氣轉壞，天文台於當晚罕見地在11月發出8號烈風或暴風信號，是自1946年以來年內最遲發出的8號風球。桃芝的外圍雨帶為本港帶來狂風暴雨，多區錄得超過30毫米雨量，沙田區及大埔區部分地方的雨量更超過70毫米。

此外，熱帶氣旋萬宜其後於11月16日亦增強為超強颱風，在橫過呂宋後進入南海北部並逐漸減弱。萬宜的靠近，加上天文大潮及東北季候風共同影響下，香港在上月18日晚上的水位特別高。當晚鰂魚涌、大澳及大埔滘的水位分別上升至海圖基準面以上3.36、3.36及3.52米，全部皆是有紀錄以來11月的最高。部分低窪地區，包括城門河兩旁、鯉魚門、大澳及沙頭角，出現輕微水浸。