今晚轉涼明早最低16°C　下周中回暖周末又降溫　濕度僅40%乾爭爭

「大雪」翌日天朗氣清，不過受乾燥的東北季候風增強影響，天文台預測今日(7日)晚上風勢清勁，天氣轉涼，未來一兩日預料早上清涼，明日(8日)早上市區氣溫下降至攝氏16度左右，新界再低幾度，下周中將稍為回暖，而下周六(14日)將再度降溫，翌日更低見攝氏14度，期間相對濕度最低只有40%。秋冬天氣忽冷忽熱，加上乾燥，大家注意保暖之餘，都要小心「爆坼」，記得補濕啦！

隨着現時影響華南的東北季候風增強，天文台表示未來一兩日廣東沿岸早上清涼，天色大致良好。而季候風會在下周中期緩和，華南沿岸氣溫稍為回升，雲量較多，預料受另一股東北季候風影響，下周後期華南沿岸氣溫逐步下降，早晚清涼，風勢頗大。

九天天氣預報顯示，明後兩天(8日及9日)早上清涼，氣溫介乎攝氏16至21度，大致天晴及乾燥，偶見陽光；隨後一連四天稍為回暖且有陽光，介乎攝氏17至24度，當中下周二、三(10日及11日)早晚有一兩陣微雨；下周六起再度降溫，其後兩天溫度進一步下跌，該三天介乎攝氏14至20度，期間大致天晴及乾燥，相對濕度介乎40%至70%。