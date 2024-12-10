季候風料明晚襲港　下周日轉凍多區僅12°C　大埔打鼓嶺低見9°C

經歷清涼的周日(8日)，近一兩日氣溫稍為回升，不過天文台今日(10日)透過天氣隨筆表示，一股東北季候風會在明日(11日)晚上抵達華南沿岸，本周後期至下周初香港氣溫預料將逐步下降，早晚相當清涼，很有可能會再度打破今年入冬以來最低溫紀錄，而新界會較市區再低兩三度，會達寒冷水平！大家要注意保暖，並準備好合適禦寒衣物！

根據分區天氣預報，下周日(15日)香港大部分地區最低氣溫均達攝氏12度或以下，大埔及打鼓嶺當日或低見攝氏9度，石崗亦只有攝氏10度。由於溫度達寒冷天氣警告信號發出條件，天文台當天有機會發出入冬以來首個寒冷警告信號。

天文台續指，現時華中的氣壓正在上升，與其相關的東北季候風正逐漸向南擴展，預料會在明晚抵達華南沿岸。在季候風抵達前，明日日間仍然溫暖，但晚上會轉吹北風，天氣開始轉涼。受東北季候風的持續影響，本周後期至下周初本港氣溫會逐步下降。按照現時預測，這一波冷空氣會在周末期間早晚為本港帶來相當清涼的天氣

降溫幅度除受冷空氣厚度及地形屏障影響外，會否降雨亦是關鍵因素。即使只受微雨影響，降溫幅度亦會較大。根據現時評估，這次冷空氣過程下雨機會不大，但仍有個別電腦預報模式預測在香港附近有輕微降雨。