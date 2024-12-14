仲冬之時夾風寒　明日最低13°C　一區朝早得9°C

踏入冬季，天氣漸轉寒冷，受一股達強風程度的東北季候風影響，天文台預料今明兩天(14日及15日)將降溫，明日市區最低為攝氏13度左右，新界再低幾度及普遍寒冷，而高地氣溫顯著較低。同時由於風勢頗大，風寒效應尤其明顯。大家要留意天氣變化，尤其在戶外活動時要注意保暖。

分區天氣預報顯示，在明早7時，全港大部分地區氣溫低見攝氏12度或以下，新界更低，其中打鼓嶺為攝氏9度最凍；而大埔及石崗亦只有攝氏10度；上水、流浮山、沙田、將軍澳及長洲最低溫均為攝氏11度。

一股達強風程度的東北季候風會在明日繼續影響華南沿岸，該區早上相當清涼，內陸地區寒冷，而一道廣闊雲帶亦覆蓋該區。受乾燥的季候風持續影響，該雲帶會轉薄，廣東沿岸在下周初至中期大致天晴，日間氣溫回升，但早晚仍然清涼。天文台預料一股季候風補充會在下周後期抵達華南沿岸。

根據九天天氣預報，明日大致多雲，早上相當清涼，氣溫介乎攝氏13至17度，日間短暫時間有陽光及非常乾燥，相對濕度為35%至50%；而下周一、二(16日及17日)轉天晴，早上仍清涼，介乎攝氏14至21度，日間仍然非常乾燥，相對濕度均低見30%；其後一連6天仍維持早上清涼及天晴乾燥的天氣，氣溫徘徊在攝氏15至22度之間，相對濕度最低亦只有40%。