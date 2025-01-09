今個周末好很凍 明早料低於12°C 後日一區得5°C

今個周末好很凍！受強烈冬季季候風影響，天文台透過天氣隨筆預料，今日(9日)晚上氣溫將顯著下降，而未來兩三日早上亦會持續寒冷，市區氣溫為攝氏11、12度左右，新界部分地區及高地嚴寒，同時晚間輻射冷卻頗為顯著，該些地區有機會出現結霜現象。天氣寒冷加上最近流感肆虐，天文台提醒市民注意保暖。

根據分區天氣預報，明日(10日)全港普遍地區最低氣溫均低於攝氏12度，天文台有機會發出今年首個寒冷天氣警告；而隨後兩天氣溫將更低，其中在下周日(12日)的打鼓嶺更低見攝氏5度，而石崗最低為攝氏7度，沙田、大埔及上水亦只有攝氏8度。

天文台續指，翻查紀錄，香港出現的結霜現象集中在12月至2月，而對上一次發生是在2023年12月24日，當日早上大埔及打鼓嶺有結霜報告，新界內陸地區的氣溫亦顯著較市區低。

九天天氣預報顯示，明日起一連3天早上寒冷，氣溫介乎攝氏11至18度，大致天晴及非常乾燥，相對濕度為25%至60%；至下周一(13日)起氣溫逐步回升，當日起的6天早上仍相當清涼，介乎攝氏13至21度，大致天晴及多雲，日間短暫時間有陽光及乾燥，相對濕度徘徊在40%至75%之間。