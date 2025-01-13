去年平均24.8°C歷來最暖　秋季26.5°C破紀錄　酷熱日數達52天

踏入新一年，近日天氣清涼或寒冷，不過世界氣象組織確認，去年是全球有紀錄以來最暖的一年，全球平均海平面於去年繼續上升，年內南極及北極的海冰覆蓋範圍持續遠低於平均水平。天文台今日(13日)表示，香港去年由於全年11個月較正常溫暖，當中4月及10月更出現破紀錄的月平均氣溫，令2024年成為有紀錄以來最暖的一年，全年平均氣溫達攝氏24.8度，較1991年至2020年正常值高1.3度。

天文台續指，香港去年全年平均最低及最高氣溫，分別為攝氏22.8度及27.3度，分別為自1884年有紀錄以來最高及第二高。當中，秋季，即9月至11月的平均氣溫達攝氏26.5度，是有紀錄以來最高。而天文台於9月17日更錄得全年最高氣溫攝氏35.7度，是有紀錄以來其中一個第八高。

至於香港去年的酷熱天氣日數、熱夜數目及極端酷熱天氣日數，分別為52天、50天及2天，屬有紀錄以來其中一個第三多、其中一個第四多，以及其中一個第八多。另一方面，天文台於去年1月23日錄得全年最低的攝氏6.3度；全年寒冷天氣日數只有11天，較1991年至2020年正常值少4.2天。

降雨方面，香港全年雨量為2,309.7毫米，較1991年至2020年正常值2,431.2毫米少約百分之5；年內天文台曾發出4次紅色暴雨警告，雷暴日數為54天，較1991年至2020年正常值多約12天。熱帶氣旋方面，去年年內有7個熱帶氣旋令天文台需要發出熱帶氣旋警告信號，略多於長期年平均的約6個，其中天文台在9月「摩羯」及11月「桃芝」影響香港期間，均曾發出8號烈風或暴風信號。

天文台引述世界氣象組織指，全球平均海平面於去年繼續上升，年內南極及北極的海冰覆蓋範圍持續遠低於平均水平，全年最低值分別是衛星紀錄的第二低及第七低。同時，去年各類極端天氣事件更影響全球多處，而2023年的厄爾尼諾事件持續至去年4月。根據世界氣象組織，該事件是有紀錄以來其中一個第五強，而赤道太平洋中部及東部海面溫度在去年5月回復正常，並持續至年底。

另外，去年共有29個熱帶氣旋影響北太平洋西部及南海，接近長期，即1961年至2020年平均的約30個。全年有13個熱帶氣旋達到颱風或以上強度，略少於長期平均的約15個，當中有8個熱帶氣旋達到超強颱風強度，即中心附近最高10分鐘持續風速達到每小時185公里或以上。