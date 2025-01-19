大寒溫暖到周末　年廿七微雨又降溫　除夕最低只有11°C

隨着東北季候風正逐漸緩和，華南沿岸明日(20日)風勢轉微弱，雖然明日適逢「大寒」，但氣溫將稍微回升，最高攝氏22度，較暖的天氣將在本周期間維持，但日夜溫差頗大；至下周初預料將再度降溫，下周日(26日)年廿七稍後有微雨，當日起至周三(28日)年廿九最低只有攝氏11度。值得一提的是，今個新春起將一連5年將沒有年三十，故今年除夕便是年廿九，而農曆新年轉冷相當有氣氛，但都要小心身體，注意保暖！

華南沿岸明日風勢微弱，普遍晴朗，日夜溫差頗大。受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，本周中期廣東沿岸雲量增多，隨着該偏東氣流在本週後期緩和，廣東日間和暖，天文台預料一股強烈冬季季候風會在周末期間抵達華南，下周初沿岸地區天氣轉冷，大致天晴及乾燥。

九天天氣預報顯示，明日至本周六(20日至25日)期間天晴，日間乾燥，部分時間有陽光，氣溫介乎攝氏15至22度；下周日大致多雲，日間短暫時間有陽光，稍後有一兩陣微雨，氣溫顯著下降，介乎攝氏15至20度；隨後兩天(27日及28日)天氣轉冷，氣溫將進一步下降為攝氏11至16度，日間非常乾燥。