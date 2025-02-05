太和站附近工程車出現設備故障　東鐵綫列車服務作出調整

涉事工程車停在路軌上，工程人員進行搶修。(吳鎮興攝)

港鐵今日(5日)早上5時21分宣布，由於東鐵綫太和站附近，有一列工程車在凌晨出勤後出現故障，停在行車綫上，影響正常運作及列車進出太和站，東鐵綫列車服務調整更新如下：

來往金鐘站至火炭站 - 每4分鐘一班

來往火炭站至大埔墟站 - 每8分鐘一班

來往大埔墟站至羅湖站 - 每16 分鐘一班

來往上水站至落馬洲站 - 每24分鐘一班

工程人員仍在盡力處理事件。現時所有東鐵綫南行及北行列車到達太和站時，均需使用1號月台上落客，車站已加派人手在月台作出廣播及協助乘客。相關車站包括太和站會關閉個別出入口，實施人流管理措施。

由於預計早上繁忙時間車站將會非常繁忙，乘客需要較長的等候時間。請乘客考慮使用其他交通工具，預先計劃行程及為行程預留充裕時間。

東網記者早上6時抵達太和站，太和站則2號月台封閉，1號月台實施單線雙程行車，月台人頭湧湧，列車埋站時乘客擠擁上車；有職員廣播提醒乘客抵站列車的終點站，以避免乘客上錯車。太和站B入口暫時關閉。至早上8時許，一名女乘客感到不適，需由救護員送院治理。至於大埔墟站，站內暫未見人潮。此外，於事故期間，乘客出閘不需扣減車費。

網傳兩張相片，其中一張顯示太和站往2號月台鐵閘未開，有市民在站外等候，站前放有一張告示通知市民發生事故服務受阻。

九巴公布，由於港鐵東鐵綫受工程車設備故障影響，班次有所延誤，乘客可在上水乘九巴路線276B於新田轉乘路線B1前往落馬洲／福田口岸，九巴亦會密切留意上水，粉嶺、大埔、沙田和大圍的巴士路線乘客需求，有需要時加強服務。