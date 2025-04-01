寒流過天氣回暖　清明節後雨紛紛　祭祖記得帶遮

今午時分本港各區氣溫普遍較昨高攝氏3至5度。(陳德賢攝)

寒冷天氣最後一日，今日(4月1日)雨過天青兼氣溫逐漸回暖。今正午時分本港各區氣溫普遍較昨日(3月31日)升高攝氏3至5度。東北季候風會在未來2至3日逐漸被一股乾燥的偏東氣流取代，華南沿岸氣溫回升，天色普遍晴朗，日間溫暖。清明節後，一連三日早晚有一兩陣雨孝子賢孫清明時節拜山除帶祭品等，都要記得帶遮跟身。

展望未來幾日天氣，天文台指，周四及清明節當日(4月3至4日)日間溫暖及乾燥。周末期間短暫時間有陽光。而一道雲帶會在接近周末至下周初覆蓋南海北部及廣東沿岸，該區有幾陣驟雨。預料下周中期廣東地區風勢微弱，日間相當溫暖。

天文台預測，今日下午部分時間有陽光，氣溫攝氏19.8度。而今晚則大致多雲，吹和緩北至東北風。明日(4月2日)氣溫繼續回升，介乎攝氏16至22度，大致天晴，初時部分時間多雲且日間乾燥。

根據天文台最新九天天氣預測，明日天氣清涼，介乎攝氏16至22度；周四(4月3日)起逐漸回暖，最高攝氏25度。本周五清明節，部分時間有陽光。日間溫暖及乾燥，晚上大致多雲。周末起，一連三日早晚有一兩陣雨。下周二(8日)短暫時間有陽光。日間溫暖。下周三(9日)及周四(10日)局部地區有驟雨，天氣和暖最高攝氏27度。