冷鋒周末過境料變天　冰雹或隨雷雨後發先至　下周初朝早18°C稍涼

近日天氣回暖，不過周末或再轉冷！天文台今日(9日)透過天氣隨筆預料，一道冷鋒會在本周六(12日)橫過廣東，屆時天氣顯著轉變，與冷鋒相關的驟雨及狂風雷暴會影響該區，另外在冷鋒到達前或有雷雨帶後發先至，並可能夾雜冰雹。而乾燥的大陸氣流影響，下周初廣東驟雨減少，天色好轉，早上稍涼，氣溫降至攝氏18度左右。

天文台續指，受一股偏南氣流影響，未來一兩天廣東沿岸潮濕及早晚有薄霧，日間相當溫暖。同時，與高空擾動相關的驟雨會影響廣東內陸。不過，周末期間華南將迎來顯著的天氣轉變，一道低壓槽會在本周五(11日)在華中形成，並發展為一道冷鋒，翌日橫過廣東，期間驟雨及狂風雷暴會影響沿岸地區，局部地區雨勢較大。

此外，冷鋒前沿可能有颮線生成，而颮線是指由多個雷暴單體組成的窄長強雷雨帶。天文台解釋，一般而言，颮線向沿岸推進速度較快，有機會比冷鋒更早到達該區，它所經之處會有強陣風或猛烈陣風，風向會突變而且風速急增，有時亦會夾雜着冰雹，但這類中尺度天氣系統的出現有隨機性，其出現時間及影響地點仍有不確定性。

另外，本周六除了可能有強對流引致的強陣風或猛烈陣風外，冷鋒過境後北風亦會增強，離岸及高地陣風可達8級。當預料颮線有較大機會影響香港時，天文台會盡早發放特別天氣提示，提醒市民可能出現大雨、雷暴、強陣風，甚至冰雹等的時間。