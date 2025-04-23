明日天氣漸轉不穩　周末料有狂風雷雨　珠江口或現冰雹

受偏南氣流及高空反氣旋影響，過去兩三日天氣炎熱。天文台今日(23日)透過天氣隨筆預料，華南內陸明日(24日)有一道低壓槽，廣東沿岸明日稍後天氣漸轉不穩定，本周五及周六(25日及26日)初時珠江口一帶間中有驟雨及狂風雷暴，甚至出現冰雹等天氣。

天文台指，覆蓋沿岸地區的高空反氣旋預料會在未來一兩日減弱南退，該區將受到西風波動影響，而一道低壓槽會在明日於華南內陸發展，並為該區帶來不穩定天氣。根據現時評估，低壓槽會在明日稍後由廣東內陸地區逐漸靠近沿岸地區，與其相關的驟雨及狂風雷暴亦會靠近，珠江口一帶於本周五會出現狂風雷暴及冰雹等強對流天氣，部分地區雨勢較大。

此外，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在本周五稍後至周六逐漸影響廣東沿岸，東風增強時地面輻合加上西風波動，周六初時驟雨仍然較多。受偏東氣流影響，周末期間本港風勢較大，天氣稍涼。雖然各電腦模式均預測與低壓槽相關的強對流天氣會影響廣東沿岸及東風增強會令該區氣溫稍為下降，但不同電腦預報模式對珠江口一帶地區受強雷雨影響的位置及時間有較大分歧。