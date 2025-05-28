增「天馬」等3颱風新名　杜蘇芮蘇拉海葵破壞力驚人須除名

踏入颱風季節，天文台今日(28日)宣布2025年熱帶氣旋新名字。西北太平洋和南海的熱帶氣旋名單今年新增3個名字，包括「布里」、「海星」及「天馬」，分別取代舊有名字「杜蘇芮」、「蘇拉」及「海葵」。

3個新名字各有不同意義，其中南韓提出的「布里」意思即是大麥；「海星」則由越南提出，為一種棘皮無脊椎動物，通常呈星形。港人較熟悉的名字或是「天馬」，意義為古代神話中的飛馬，由中國提出。

該批名字由聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會/世界氣象組織，轄下的颱風委員會在越南河內舉行的第57屆會議中通過採用。

根據慣例，颱風委員會會考慮將造成重大人命傷亡和經濟損失的熱帶氣旋除名。超強颱風「杜蘇芮」於2023年7月下旬吹襲菲律賓期間，造成至少25人死亡，超過245萬人受災，經濟損失超過54億菲律賓披索。

「杜蘇芮」亦在中國造成約295萬人受災，經濟損失超過147億元人民幣。超強颱風「蘇拉」於2023年8月下旬為菲律賓北部帶來狂風暴雨，造成至少兩人死亡，超過116萬人受災，經濟損失超過24億菲律賓披索。強颱風「海葵」於2023年9月初吹襲中國期間，造成超過159萬人受災，經濟損失超過50億元人民幣。