婚禮布置PS Wedding突失聯　逾百對準新人恐損失過百萬訂金

結婚為人生大事，一旦出意外或令人惆悵。婚禮布置公司PS Wedding & Event Decoration被傳前日(26日)起突然失去聯絡，所有社交媒體帳號及網站均停止運作，而位於新蒲崗的辦公室水牌亦遭拆除，惹超過100對準新人恐慌，擔心已支付的訂金血本無歸，涉及金額超過100萬港元。有準新人向《東網》指原定年底結婚，已付近萬港元的訂金。布置公司突然結業令她感很徬徨，料訂金已「凍過水」，又狠批PS Wedding不負責任，破壞客人「一生人一次」的婚禮。海關回應指已接獲相關舉報，現正作跟進。

PS Wedding位於新蒲崗辦公室的水牌已被拆除，辦公室內空無一物，門口雜物散滿一地，包括一堆疑似假花裝飾。亦有人在大門貼上「已走佬」的字句。一名原定今年12月結婚的準新人何小姐向東網表示，去年7月在一個婚禮展覽中向PS Wedding支付近1萬港元訂金，一直經電郵保持聯絡，並約好今年7月到其辦公室進一步商討布置安排，亦獲負責人回覆「Ok」。

至周一(26日)在其他準新人群組才得悉PS Wedding的社交平台已「消失」，令她感到恐慌又無助。何小姐提到，結婚是不少人一生人一次的大事，布置公司突然消失，不止錢銀上的損失，更是破壞新人的大事，狠批是負責人「不負責任」，又說有在本月底結婚的新人近日被追尾數，亦說知悉有人已付款，質疑行為違法。何透露，不少熱心布置公司已協助受影響新人。

另一準新人Hannah(化名)則說周一得知PS Wedding社交平台被刪後，隨即致電及WhatsApp聯絡，但一直無人接聽，損失訂金約7,000港元。她透露，已經找到其他布置公司有合適檔期可協助，但是次事件令她「有陰影」，打算再逐一資料搜集及會見負責人，查清公司狀況才付訂金。受影響新人亦已成立關注組追討損失，至今有逾150人在群組之中，他們亦已向海關及消委會求助。

PS Wedding成立於2012年，主要提供婚禮布置及婚宴產品零售服務，包括燈光裝飾、迎賓台布置及名牌設計等，套餐價格由約9,000至1.9萬港元不等。海關表示已接獲相關舉報，正就事件展開調查，如發現違反《商品說明條例》的情況，會採取適當的執法行動。海關又指，若發現商戶在接受付款時，意圖不提供有關服務或供應與承諾有重大差異的服務，或無合理理由相信能在指定時間內提供服務，即屬違反《商品說明條例》，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。