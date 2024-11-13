【場地點樣】今晚打風馬照跑　場地暫掛牌好地

跑馬地馬場今晚夜賽，共編9場賽事，以移欄B跑道進行角逐，頭場開跑時間晚上6時40分，敬請馬迷留意，就今晨場地預測，掛牌為「好地」，度地儀指數為2.72。

天文台已經宣布，將於下午2時40分改掛3號風球，由於桃芝估計會在明日（14日）早上最接近本港，將於本港以南約200公里內掠過，會否改掛更高風球，相信都會係凌晨之後嘅決定，所以今晚賽事繼續馬照跑，但隨着雨帶影響，今朝已經有驟雨，而天氣預測，稍後驟雨較多及有狂風，今晚賽事响風雨交加情況進行，亦未可料。

當然期望今晚天氣方面仲可以頂得住，谷草夜賽得以响正常好地角逐，否則場地變化，仲要結合埋今晚使用魔鬼B跑道，揀馬難度倍增，概括嚟講，B欄排內檔加上沿欄慳位至講究，以上次A欄賽直路尚且有偏差大利中外疊馬匹衝刺，估計今晚賽事模式，亦不會有太大變化，但切記一旦場地起變化，跑法主動馬匹始終着數。

今季跑馬地已經舉行過兩次B欄夜賽，何澤堯最標青取下4W，兩期賽事俱起孖，值得一提上期B欄夜賽，Win神兩匹頭馬「勇敢巨星」與「銀進」，分別排响11檔同12檔贏馬，騎者能夠克服排檔阻力取得佳績，今晚不妨優先視為投注指標。